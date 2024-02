In piazza Pertini ecco le giostre per tre mesi

Per tre mesi ci saranno le macchinine auto-scontro a Querceta. L’amministrazione ha infatti aperto il bando per questa nuova sperimentazione che prevede l’installazione dell’attrazione che dal 20 febbraio al 20 maggio potrà occupare una superficie di 120 metri quadrati con mini macchinine elettriche in una pista di curve e controcurve delimitata da apposito guardrail. Sarà ammessa l’installazione di strutture leggere che non creino problemi alla pavimentazione e non sarà consentito l’accesso all’interno della piazza con veicoli utilizzati per il montaggio e lo smontaggio dell’attrazione (qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione in marmo derivante dall’installazione dell’attrazione dovrà essere addebitato ai responsabili). Sarà esclusa la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’esercizio di attività di vendita del settore non alimentare da parte dell’esercente assegnatario. L’apertura al pubblico dovrà essere garantita quotidianamente; il titolare della licenza dovrà essere presente durante l’orario di attività della giostra; dovranno essere rispettati i limiti previsti in materia di inquinamento acustico, per cui non potrà essere utilizzato al di fuori dell’orario

nessun apparecchio di diffusione di musica, sirene, fischi, suoni, colpi e quant’altro che possa arrecare disturbo alla pubblica quiete. Potranno essere usati apparecchi di diffusione sonora esclusivamente allegando dichiarazione di un tecnico abilitato in acustica sul non superamento dei limiti acustici di zona. Le istanze dovranno essere presentate, utilizzando il modello allegato, entro e non oltre il 15 febbraio al protocollo del Comune di Seravezza (con consegna a mano dal lunedì al sabato orario 9/12.30 o via pec

all’indirizzo [email protected]).