In piazza Mazzini il sogno holliwoodiano

Con il suo "Celebration tour" la Warner Bros, sabato e domenica, farà tappa a Viareggio. Una delle sei località turistiche in Italia scelte dalla casa di produzione cinematografica americana per festeggiare un secolo dei Warner Bros Studios, cento anni di racconti, storie e personaggi iconici che hanno attraversato il sogno.

Sul Belvedere della Maschere, in piazza Mazzini, nel fine settimana sarà allestito un villaggio dedicato proprio alla storia e ai protagonisti, in carne ed ossa e cartonati, della Warner. Con un palcoscenico per l’animazione, momenti di intrattenimento, una parete attrezzata per l’arrampicata, sulla quale i bambini, in totale sicurezza, potranno avventurarsi fino a scalare la cima con il supporto di istruttori specializzati. La colonna sonora del fine settimana sarà quella che ha accompagnato i film più amati, e parteciperanno anche i personaggi più caratteristici di una delle più famose major di Hollywood.

"Viareggio – spiega l’assessore al turismo Alessandro Meciani – si conferma una città attrattiva. Il colosso cinematografico l’ha scelta, ha scelto la nostra città, per festeggiare questo anniversario così importante. E porterà qui, nella piazza simbolo, la sua identità e tutto il suo mondo per una fine settimana di puro divertimento. Un evento gratuito con cui Viareggio saluterà la primavera, preparandosi all’estate".

Ma non solo, gli organizzatori si sono messi a disposizione dell’amministrazione comunale e della città. "Infatti – prosegue Meciani – finanzieranno la completa ristrutturazione del basamento del pennone della piazza. Sarà un recupero integrale, dunque in travertino. E per noi è motivo di grande soddisfazione poter collaborare con realtà così importanti e disponibili ad investire su Viareggio".

