In piazza Duomo

Camicia bianca con le maniche arrotolate al gomito, il ministro Matteo Salvini ha fatto una (nuova) passeggiata per le vie del centro storico di Pietrasanta prima di partecipare, ieri alle 18, al comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Alberto Giovannetti. L’esponente della Lega ha affrontato temi di politica nazionale, ma anche più strettamente legati al ballottaggio di domenica, quando i pietrasantini dovranno scegliere chi avere come sindaco per i prossimi cinque anni: il sindaco uscente Giovannetti, o lo sfidante Borzonasca. Decideranno le urne domenica prossima