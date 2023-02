In passerella sfilano le più belle delle nevi

E’finita in bellezza la serata di FuturaModels al ristorante PinKya Marina di Torre del Lago tra cantanti proposti dall’Associazione Musicammia, il mago Lucifer, altri artisti e una ottima cena dello che Alessandro. In passerella le modelle che hanno sfilato per vincere le fasce del concorso nazionale La Bella D’Italia delle Nevi. In passeralla oltre alle ragazze della Agenzia di Natascia Alongi, che ringrazia tutti, anche i bambini per la fascia Baby sia maschile che femminile. Vincitrici: Penelope, la Bella d’Italia delle Nevi; Jennifer T.Ragazza Moda Mare; GiadaT., Ragazza Prima Pagnia e Jennifer M., Ragazza Viso TV.

Baby Vincitori: Eva, Baby Bella d’Italia e Jack, Bello d’Italia.