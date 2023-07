In Memoria di Maurizio Motroni, 41° Anniversario della Scomparsa del Capitano Pilota dell'Aeronautica Militare

VIAREGGIO

Commemorato il 41° anniversario della scomparsa del concittadino Maurizio Motroni, capitano pilota dell’Aeronautica Militare, che il 10 luglio 1982 perse la vita a Greve in Chianti, a bordo del velivolo G 222 del 98º Gruppo della 46esima Brigata Aerea di Pisa, precipitando con l’equipaggio durante lo spegnimento di un violento incendio. Il sacrificio di Maurizio è stato ricordato con commozione dagli ufficiali in congedo (che hanno intitolato la sezione di Viareggio al Caduto) e dai soci dell’Arma Aeronautica. Presenti la vedova Carla Vivoli, la figlia, i familiari e una rappresentanza dell’antincendio boschivo della Croce Verde, quale ideale collegamento con il servizio aereo, oggi svolto dalla flotta composta da 14 velivoli Canadair CL415 in linea di volo, 2 AT 802 “Fire Boss” e da 5 elicotteri Erickson S64F, e i volontari a terra. Il 28 marzo 2007, Maurizio Motroni fu insignito della medaglia d’oro al merito civile alla memoria, da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.