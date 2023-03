In manette la coppia "stupefacente"

Una 52enne italiana e il compagno, 55enne originario del Marocco, sono stati arrestati sabato scorso dalla Polizia con l’accusa di detenzione e spaccio. Erano a bordo di un’auto, al Varigno, quando sono stati fermati da una volante per un controllo; e di fronte ai poliziotti hanno subito dato segni di nervosismo. Dal primo accertamento sono saltate fuori due dosi di eroina e sei di cocaina, oltre a 680 euro in banconote di piccolo taglio. Nell’abitazione dei due, a Torre del Lago, sono poi stati trovati altri 28 grammi di cocaina e 50 di hashish. La donna stava già scontando una pena di un anno e otto mesi per spaccio. E dopo la convalida degli arresti per lei è stata ripristinata la detenzione domiciliare, per lui l’obbligo di firma.