In fila al Pronto Soccorso: "Sono 10 ore che aspetto": "Ma cosa possiamo fare?. Con i tagli sarà peggio"

LIDO DI CAMAIORE

"Denunciano che teniamo per ore ad aspettare persino i parenti dei pazienti. Ma cosa dobbiamo fare? I dottori mancano, e con i tagli alla sanità, sarà sempre peggio", si sfoda un assistente sanitario con un familiare nella sala d’aspetto del Pronto Soccorso. Del resto la situazione è complessa. Il freddo, l’influenza che galoppa e mette a letto tantissime persone. Specialmente anziani. E poi il Covid che se, con il vaccino fa meno paura, non è certo scomparso. Anzi.

Ma se ai tempi della pandemia avevamo imparato a rispettare le code, adesso no. Vorremmo, come sempre, tutto e subito. Ed ecco che nel mirino di malati e parenti finiscono le lunghe attese. "Le tempistiche sono molto lunghe", è la prima frase che sentiamo appena entrati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Versilia. Quasi un mantra. Per tutti. Che tu sia in attesa di un parente o di essere visitato. Non c’è alcuna differenza. Provare per credere.

Del resto come dichiara Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, da anni si registrano disagi e lamentele di una sanità pubblica sempre più in bilico a causa dei tagli, che gettano nello scompiglio più totale le sale di attesa e di osservazione degli ospedali. I reparti sono pieni e i disagi si ripercuotono su pazienti e personale, sempre più scarso e costretto ad occuparsi di problematicità che divergono dalle mere preoccupazioni di salute, esempio elettrocardiografi non funzionanti o blocchi dei sistemi informatici.

Proprio riguardo ai tagli risale a pochi giorni fa l’allarme, lanciato dal sindacato Fials, sui turnover di infermieri, operatori sociosanitari e tecnici di laboratorio disposti dalla Regione Toscana, che non faranno che peggiorare la situazione già precaria dell’Asl Toscana Nord Ovest.

All’Ospedale Versilia mancano 150 addetti, amministrativi compresi. Ed è a partire proprio dal Pronto Soccorso che questo allarme risuona. Solo lunedì scorso al Versilia c’erano 36 persone in fila per il ricovero, con gli operatori in turni di 12 ore, e attese di 30.

Attese e ore che non sembrano calmarsi con il passare dei giorni. Il Pronto Soccorso è difatti un andirivieni di persone. Vanno, vengono, tornano, chiedono e si lamentano: pazienti più o meno gravi, così come il personale ospedaliero, al limite della gestione di un flusso ormai quasi insostenibile.

La sala si popola: individui, calmi, siedono e attendono; alcuni, irrequieti, fanno avanti e indietro dall’ingresso all’accettazione; altri ancora, impazienti, trasformano il Pronto Soccorso in un salotto di polemica e dibattito. Sulla sanità e sulla burocrazia italiana, sui suoi ritardi, i suoi disagi e le sue conseguenze.

Come si raccontano due donne, che al Pronto Soccorso ci sono da più di dieci ore. Una, recatasi per un problema alla mano, si preoccupa che la lunga attesa abbia ripercussioni sul suo stato diabetico. L’altra, invece, con un disturbo stress bipolare, si vede costantemente negata la richiesta di un ricovero. Entrambe, però, con la paura di entrare all’ospedale e non riuscire ad uscirci più.

Il personale cerca di ’’tamponare“ le fasi più critiche. Di calmare i più agitati prima che dalle parole la situazione degeneri. E questo nonostante molti di loro (medici, infermieri, operatorio sanitari) siano costretti a turni ben più lunghi dell’orario di lavoro. Tra ferie da smaltire, malattie (anche loro non ne sono immuni) c’è da sopperire alla prima emergenza che resta proprio quella del personale.

"Certo la situazione potrebbe essere più gestibile – osserva uno di loro che preferisce mantenere l’anonimato – se almeno la medicina del territorio fungesse da filtro. Invece in tanti, troppi al primo mal di gola o alla prima febbre arrivano qui senza neanche passare dal medico di famiglia". Molto sarebbero contenti di averne uno. Invece sono diventati più rari di una pepita in una miniera d’oro. Non solo. La paura di dover subire tagli al proprio assegno pensionistico sta spingendo anche gli ultimi ad appendere camice e fonedoscopio alla parete. E anche i giovani sono più attratti da altre specializzazioni che da quella in medicina di base. Capita così che all’ultimo bando su settanta posti disponibili all’Asl Toscana Centro (Firenze e dintorni) si siano presentati solo una decina. Insomma non resta che essere pazienti. E sperare che prima possibile il sistema trovi un suo nuovo equilibrio.

Gaia Parrini