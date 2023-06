In fiamme il rimorchio di un tir Autostrada chiusa per sicurezza

Momenti di paura sull’autostrada A12 (direzione sud) ieri pomeriggio in prossimità del casello Versilia. Per cause in corso di accertamento è andato a fuoco il rimorchio di un tir che trasportava auto pressate. Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente, ma è stato deciso di chiudere l’autostrada in entrambi i sensi di marcia per consentire la messa in sicurezza del camion e del tratto autostradale ai vigili del fuoco intervenuti con 16 uomini dei comandi di Lucca e Massa, Sedici vigili del fuoco del comando di Massa Carrara e del Comando di Lucca, con due autopompa-serbatoio, tre autobotti e un carro schiuma. L’incendio è divampato attorno alle 15,45 scatenando un po’ di apprensione tra gli automobilisti in transito. Attorno alle ore 15:45. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza l’autostrada è stata riaperta, prima in direzione nord e poi anche la corsia in direzione sud.