In favore del popolo Guaranì. Domani il pranzo di Natale

L’associazione “Amici del popolo Guaranì”, che sostiene i progetti di padre Tarcisio Ciabatti in Bolivia, organizza come da tradizione il pranzo natalizio. L’appuntamento per quest’anno è per domani al circolo il Fienile del quartiere Varignano. Quest’anno un motivo in più per festeggiare è la laurea “honoris causa” che padre Tarcisio ha ricevuto proprio per il suo impegno verso un etnia povera, a rischio di sparizione, verso la quale ha messo in piedi un vero e proprio progetto di formazione sanitaria.

Il pranzo sarà a cura dell’associazione ‘Amici del popolo Guaranì’ e il ricavato, tolte le spese vive, sarà inviato totalmente alla scuola di salute Tekove Katu per far fronte alle tante e varie necessità terapeutiche. Per adesioni e informazioni, rivolgersi a Stella Del Carlo, presidente dell’associazione al numero telefonico 3472953465.