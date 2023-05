IN EDICOLA

L’ambiente, con la sue criticità e l’impegno comune per preservarlo. La sensibilità degli studenti sul tema dimostra che il mondo ha ancora una speranza. Per l’approfondimento sull’emergenza idrica la classe III A della “Jenco“ ha ottenuto il premio Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest, consegnato dal dirigente Massimo Lucchesi, che ha invitato i ragazzi "a non perdere la passione con cui si battono per chiedere la tutela del Pianeta". E la pagina è stata selezionata anche dall’Autorità Idrica Toscana, rappresentata dal capo ufficio stampa e comunicazione Alessandro Agostinelli che, in occasione delle cerimonia di premiazione del Campionato di giornalismo, ha ribadito l’importanza della risorsa idrica "come fonte di vita. Il tema – ha aggiunto – è purtroppo di grande attualità, vederlo affrontare dagli studenti con questa consapevolezza deve spingere noi adulti a fare sempre di più per preservare le nostre risorse".

È stata infine selezionata da Autolinee Toscane l’inchiesta realizzata “sul campo“ dagli studenti della III A della “Papi“ di Viareggio. A premiare i cronisti in erba il coordinatore marketing & comunicazione Riccardo Nannipieri. "Cronisti in Classe – ha detto – ci ha consentito di attivare un dialogo con gli studenti di oggi, quali cittadini del presente e del futuro. Per noi di Autolinee Toscane questa iniziativa rappresenta un’ottima opportunità di confronto con le nuove generazioni, così da approfondire le loro esigenze, ascoltare le loro critiche e raccogliere input preziosi, frutto di menti fresche e dinamiche. Proprio per questi obiettivi abbiamo deciso di proporre ai partecipanti una sorta di sfida, per capire come gli studenti immaginano il servizio ideale di trasporto pubblico, e quali piccole rinunce quotidiane sono disposti a mettere sul piatto per dare un contributo alla difesa dell’ambiente che li circonda".