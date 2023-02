In due respirano monossido e perdono conoscenza Salvi grazie alla figlia di uno di loro che dà l’allarme

Hanno rischiato di morire per aver respirato il monossido di carbonio. Due uomini sono salvi anche grazie alla prontezza di spirito della figlia di uno dei due che ha immediatamente dato l’allarme facendo una chiamata al 118. Quando il personale medico è arrivato i due avevano già perso conoscenza, ma sono stati salvati anche se le loro condizioni sono gravi.

E’ successo ieri mattina poco dopo mezzogiorno in un’autofficina in via Santa Marta al quartiere Varignano. A liberare il monossido all’interno dell’officina, secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, sarebbe stata il difettoso funzionamento della marmitta di una vecchia auto in riparazione. All’interno dell’officina in quel momento c’erano due persone, il titolare di 74 anni e il proprietario dell’auto, un uomo di 83 anni, cliente abituale dell’officina e amico di lunga data del titolare. In quel momento erano le uniche due persone presenti all’interno dello stabile.

Come succede con le esalazioni del monossido di carbonio, nessuno dei due si è potuto rendere conto di quello che stava avvenendo. Hanno così iniziato a respirare il monossido e poco alla volta hanno perso i sensi. ma uno dei due, prima di perdere completamente conoscenza, è riuscita a chiamare la figlia. Che ha poi dato l’allarme avvertendo il 118. All’arrivo delle ambulanze della Croce Verde di Viareggio e dell’automedica i due era riversi a terra. L’ambiente è stato subito areato. Il 74enne ha accusato anche problemi cardiaci per cui è stato trasferito in codice rosso all’Opa di Massa. L’altro ha ripreso subito conoscenza, ma anche in considerazione dell’età è stato trasferito nella camera iperbarica dell’ospedale Cisanello di Pisa. L’immediato intervento del personale del 118 ha evitato ai due uomini conseguenze ben peggiori. Sul posto è stato effettuato un primo sopralluogo anche dagli uomini della Medicina del Lavoro per i rilievi del caso.

red.viar.