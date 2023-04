In cucina ci sono i cuochi Tomei e Cassanelli Servizio degli studenti dell’Alberghiero

I produttori accompagneranno il visitatore in un percorso alla scoperta di sapori e saperi del territorio, gli chef stellati Cristiano Tomei e Valentino Cassanelli, così come i tanti ristoratori selezionati e presenti nella guida alle Osterie d’Italia Slow Food, saranno i portavoce della conoscenza e dell’uso delle materie prime locali e delle loro tecniche di lavorazione. Tomei sarà presente al talk con degustazione a pagamento il 22 aprile alle 16,30 nella sala pergola: "Ma saremo davvero sostenibili? Alla ricerca del territorio perduto". Il 23 aprile alle 17 in sala Vangi lo show cooking di Cassanelli con "Versilia in movimento". L’accoglienza e il servizio saranno svolti con il supporto degli studenti dell’alberghiero Marconi di Viareggio dell’indirizzo "Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera". Paolo Varrella, eccellenza italiana nella coltivazione in mare, svelerà che cosa ha a che fare il guscio di un’ostrica con l’anidride carbonica. Tre giovanissimi imprenditori, Carolina Leonardi (allevatrice e casara), Sara Gelli (apicultrice) e Marco Salarpi (coltivatore) racconteranno perché hanno deciso di scommettere tutto su passione e territorio.