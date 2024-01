In città spuntano le mele. Multicolor e rosicchiate

Quando i tir arrivano in Passeggiata per scaricare le tribune il Carnevale è davvero alle porte. E anche quelle, in piazza Mazzini, sono già montate. Comincia così a prendere forma il circuito di Burlamacco, e l’edizione – succosa e tondeggiante – numero 151.

Mele, mele ovunque, sono spuntate come funghi negli angoli della città. Sul Molo, in piazza Puccini, davanti al Municipio, all’ingresso della Darsena. Mele addentate, rosicchiate fino al torsolo, cocomele (fuori mela e dentro cocomero), mele camouflage, mele extraterrestri... Comunque mele di cartapesta, e questo – insieme alle firme dei carristi e dei mascheratisti sul picciolo – basta per spiegare che il meleto d’autore è frutto della Fondazione Carnevale.

Il senso artistico, che ruota attorno al progetto, sarà svelato dalla presidente Marialina Marcucci soltanto domani, con una conferenza stampa. Ma sembra ricalcare l’esperienza della Skull Parade, la parata di teschi che – simbolo di un gemellaggio con il Messico – ha caratterizzato il Carnevale 2020. L’anno in cui, ammainata la Burlamacca, è scoppiata la pandemia con il lungo isolamento. Con i corsi contingentati che sono seguiti, i costi per gli addobbi, negli ultimi anni, sono stati azzerati dal bilancio della Fondazione. D’altra parte le priorità erano altre, e una in particolare: dare una futuro al Carnevale. Che nell’edizione del 150esimo, libera da ogni restrizione, ha registrato incassi da favola. Così si torna ad investire anche sugli addobbi. E la mela, ripensando a ciò che abbiamo attraversato, sembra anche di buon auspicio. Perché come si dice “Una al giorno...“

Mdc