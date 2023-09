"In città latita la cultura". L’affondo della Sandrelli

Non le manda a dire, Stefania Sandrelli, nel corso dell’inaugurazione per la stampa del Lucca Film Festival, che l’ha omaggiata ieri sera, in un cinema Astra sold out da giorni, con un Premio alla Carriera: "Non ho mai avuto peli sulla lingua in tutta la mia vita, figuriamoci adesso. Ho sempre detto e dico quello che penso. Sono sempre stata orgogliosa di dire che sono nata a Viareggio, in provincia di Lucca, che è una delle città più belle del mondo, dove c’è un bellissimo teatro, ci sono cinema e tante manifestazioni".

"Io sono nata – ha proseguito l’attrice – e cresciuta a Viareggio, città bella, grande e con tante potenzialità che non vengono sfruttate. È imbarazzante che Viareggio voglia candidarsi a essere capitale italiana della cultura quando non ci sono cinema e teatri in attività. Quando manca una vera e propria progettualità culturale. Un cartellone di eventi degno di questo nome. Ma di che cultura parliamo? L’ho detto anche al sindaco, che è un amico".

Dopo questo affondo, riaffiorano per Stefania i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza, fino all’improvviso successo, a soli quindici anni: "A Viareggio, il fotografo Paolo Costa ha totalmente cambiato la mia vita, nel 1961, con alcune foto che sono finite a Roma, dove Pietro Germi mi volle assolutamente per fare “Divorzio all’italiana“. Mio fratello Sergio mi ha portato a Roma contro il volere di tutti i miei parenti e da lì è partito tutto. Ma io ero preparata, anche tecnicamente, grazie a mio fratello “cinephile“, con cui giravamo filmini. Poi mi sono sempre fidata del mio “istintaccio“ e ho sempre avuto ragione nelle mie scelte. Da ragazzina la scuola mi stava un po’ stretta, ho fatto solo la terza classe professionale, ma ero super esuberante, mi piaceva ballare, andare in giro a piedi con i miei amici da Marco Polo alla Darsena. Ho capito solo più avanti l’importanza della cultura. Per fortuna ho incontrato Gino Paoli, che mi ha fatto leggere, leggere e leggere e anche di questo lo ringrazio".

E infine, il rapporto stretto con Giacomo Puccini: "Mio nonno Pietro era amico di Puccini - ha raccontato Sandrelli – e andavano anche a caccia insieme. Nonno mi chiamava Lilla e ogni sera mi teneva sulle ginocchia, mi stringeva a sé, mi faceva chiudere gli occhi e mi cantava le arie di Puccini, che quindi porto dentro da sempre. Un amore viscerale che è riuscito anche a farmi fare due cose insieme, cosa inusuale per me: la mia regia di “Tosca“ a Torre del Lago ha avuto questi due aspetti e mi fa piacere che sia stata apprezzata. Ma la cosa che più mi stupisce di Puccini, rispetto agli altri grandi compositori, è la sua contemporaneità, davvero unica".

Paolo Ceragioli