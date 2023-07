In campo per il “musicale“ Petizione per il salvataggio Del sindaco la prima firma

È del primo cittadino, Giorgio Del Ghingaro, la prima firma sulla petizione popolare promossa dai rappresentati dei genitori degli istituti comprensivi Marco Polo Viani e Torre del Lago per chiedere l’autorizzazione, sia pure in deroga, alla formazione delle classi prime ad indirizzo musicale per le scuole secondarie di primo grado.

L’indirizzo musicale "Deve rimanere perché – si legge nella petizione – la musica è caratteristica peculiare dei nostri luoghi, è insita nel Dna di questa città, e non solo per il Festival Puccini. Nel 1921 il Comitato Carnevale chiese proprio a Puccini di scrivere la canzone ufficiale della manifestazione. E Puccini, non potendo farlo, indicò il migliore dei suoi alunni: Icilio Sadun, che compose “Sulla coppa di Champagne“ e negli anni molte altre" "Una provincia come Lucca, che ha dato i natali a Boccherini, Catalani e Puccini – prosegue il documento – non può vedersi decurtare due classi ad indirizzo musicale. Perché in questa realtà la musica non va cacciata, ma potenziata in tutte le scuole in quanto tratto distintivo dell’intera popolazione".

La petizione rimarca poi l’importanza che quello che è stato ottenuto in virtù dell’organico di fatto, possa inderogabilmente rientrare nell’organico di diritto a partire dal prossimo anno scolastico, "in quanto il soddisfacimento di queste richieste è un’esigenza di tutta la comunità". L’atto arriva all’indomani della mozione presentata dai consiglieri di maggioranza che chiede la salvaguardia dell’indirizzo musicale e la quarta sezione di infanzia presso la primaria Borgo 1 di Torre del Lago.