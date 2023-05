In arrivo l’estate della siccità "Ma ad ora il lago non ci preoccupa"

di Alice Gugliantini

L’estate del 2023 potrebbe essere la più calda di sempre. Una previsione che fa scattare l’allarme anche per il lago di Massaciuccoli. Lo scorso anno il lago ha segnato -57 centimetri e lo stato è durato per ben due mesi, a settembre e ottobre. Questo livello negli anni recenti, è stato toccato solo nel 2017 e comunque per un periodo più breve.

Secondo i tecnici del Consorzio di Bonifica, lo stato attuale del lago non è preoccupante. Il livello segnalato dall’idrometro è di zero centimetri: mare e lago sono in equilibrio perfetto, cioè hanno la stessa altezza da almeno due mesi. Ma una visione attenta che guarda sia al recente passato che alle previsioni attese dai climatologi, fa scattare le attenzioni degli esperti del Consorzio di Bonifica che vedono aleggiare lo spettro della siccità sul lago di Puccini. "La carenza di acqua nel Lago cui abbiamo assistito per tutto l’anno passato e anche nei primi due mesi del 2023 è stata eccezionale e ha interessato anche le riserve idriche con minimi storici che si sono protratti per tempi molto lunghi. – spiega l’ingegnere Massimo Lucchesi, dirigente tecnico del Consorzio Bonifica – I livelli attuali del lago rappresentano una situazione ideale, migliorata grazie alle piogge cadute soprattutto in maggio che hanno riportato acqua al lago e a tutto il suo invaso. Ma le temperature sono sempre rimaste sopra la media e questo fattore influisce sull’evaporazione superficiale e quindi sulla siccità. Inoltre è notizia attuale l’imminente arrivo di forti ondate di calore che a detta dei climatologi, si tradurranno in quella che potrebbe essere l’estate più calda di sempre". Un quadro generale che se dovesse verificarsi comporterebbe tutta una serie di disagi. Il settore dell’agricoltura è il primo ad essere colpito, ma la scarsità idrica coinvolge tutti i settori della nostra società.

Basti pensare agli effetti provocati dal degrado dei suoli, dall’aumento delle concentrazioni degli inquinanti anche nelle falde acquifere, dal disturbo sugli ecosistemi naturali, alle difficoltà di irrigazione, all’intrusione salina, all’abbassamento dei terreni. "Gli studi degli esperti confermano che la colpa di queste situazioni estreme è da ricercare nei cambiamenti climatici, causando danni sia nel breve che nel lungo periodo che si ripercuotono nelle economie, negli equilibri ambientali e negli stili di vita — afferma Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica — Situazioni nuove e difficili che cerchiamo di limitare con interventi anche immediati, ma soprattutto progettando soluzioni per il medio e lungo periodo. In particolare il Consorzio ha presentato all’Agenzia governativa Cis due importanti progetti che consentono una razionalizzazione dell’uso dell’acqua a fini agricoli: un nuovo acquedotto per ottimizzare l’irrigazione dei territori a sud del lago e il nuovo acquedotto per il riuso delle acque reflue. Quest’ultimo da realizzare in collaborazione con Gaia che fornirà l’acqua opportunamente trattata e proveniente dai depuratori di Massarosa e Viareggio". Ma non solo. "La risposta del Consorzio è quella di attuare tutti i modi possibili per evitare dispersioni inutili e di trattenere l’acqua negli invasi e nelle zone umide, per garantire apporti alla falda sotterranea – conclude Ridolfi – Poi stiamo implementando la manutenzione gentile, ovvero lasciamo fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua che hanno la funzione di proteggere i suoli e gli ambienti fluviali dalla calura eccessiva, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Infine stiamo sperimentando soluzioni naturali di gestione delle zone umide".