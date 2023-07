In arrivo la carta solidale Benefici per 250 famiglie

PIETRASANTA

Sostegno in arrivo per le famiglie meno abbienti – pari a 253 nuclei – sotto forma di carta prepagata da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. L’iniziativa solidale dell’Inps "Dedicata a te“ vede l’ufficio sociale del Comune impegnato ad inviare la lettera ai beneficiari della carta – da 382,50 euro – rilasciata da Poste Italiane. È stata la stessa Inps a predisporre gli elenchi degli aventi diritto sulla base dei criteri definiti dal decreto del ministero dell’agricoltura e da quello dell’economia e finanze. Destinatari sono i cittadini che appartengono a nuclei di almeno tre persone, residenti in Italia e in possesso di requisiti, tra cui una certificazione Isee non superiore ai 15mila euro. Le carte potranno essere utilizzate fin da subito, con i diretti interessati che dovranno ritirarle agli uffici postali di riferimento presentando la comunicazione ricevuta dal Comune, un documento d’identità e il codice fiscale. Le carte si attiveranno con il primo pagamento, da effettuare tassativamente entro il 15 settembre in un qualsiasi punto vendita di generi alimentari. Non solo: con apposite convenzioni, il ministero dell’agricoltura ha stipulato accordi con attività commerciali, a partire dalla grande distribuzione – per l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% ai possessori delle carte (l’elenco dei punti vendita è sul sito del ministero). Ulteriori informazioni allo 0584-795206-277-479.

Sempre in campo sociale, il sindaco Alberto Giovannetti ha firmato nel frattempo un’altra nomina confermando Andrea Galeotti alla guida della Consulta del volontariato e dell’associazionismo. Il nome di Galeotti (Unitalsi) è stato fatto per acclamazione mercoledì sera nella sala consiliare del municipio dalle circa 40 associazioni attualmente iscritte alla consulta. "È un piacere enorme – dice Galeotti – in quanto segno di una squadra che, insieme, ha lavorato bene. Ripartiamo subito con priorità ben definite, tra cui l’inserimento sociale di persone escluse dal circuito lavorativo attraverso progetti come il servizio di vigilanza ai bagni pubblici di piazza Statuto, fino al recupero della funzione aggregativa degli oratori, specie per i più giovani". Con il plauso degli assessori Tatiana Gliori (sociale) e Andrea Cosci (associazionismo), che hanno definito i volontari e le associazioni "un valore aggiunto". Alla prossima assemblea saranno nominati il vice presidente e i consiglieri. Adesioni da lunedì a venerdì ore 9-12,30 allo 0584-795246.