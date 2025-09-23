In 1.500 per la "Festa del vino". Trionfano Case, Risciolo e Borgo

Da diverse settimane a Strettoia c’era un clima di euforica attesa che non si respirava da tempo. Per l’esattezza da oltre dieci anni, quando diversi fattori fecero calare il sipario sulla storica "Festa del vino". Ma domenica, magicamente, le lancette sono tornate indietro a una velocità pazzesca regalando alla frazione un evento memorabile. Almeno 1.500 persone hanno risposto all’appello della Pro Strettoia e hanno gremito piazza don Oscar Perich come ai tempi d’oro, trasformando la rievocazione in un’edizione "zero" destinata a ripetersi. E così anche l’albo d’oro della kermesse ha ripreso vigore, con le sue pagine di nuovo vergate con l’inchiostro: ad aggiudicarsi l’edizione 2025 sono state le borgate Case nella "Secchia", Risciolo nella "Ramata" e Borgo nella "Corsa del vino con la carriola", su un totale di sei borgate destinate l’anno prossimo ad aumentare di numero.

"È stato un vero successo – esulta Massimo Sacchelli, presidente della Pro Strettoia – andato ben oltre ogni aspettativa. Vedere di nuovo la nostra piazza vestita a festa, animata da bandiere, cori e sorrisi, ha regalato a tutti emozioni profonde e il sapore dei ricordi più belli. C’è stata una grande partecipazione anche ai giochi tradizionali, che hanno infiammato il pubblico con un tifo appassionato e instancabile, con la corsa del vino che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La giornata ha dimostrato quanto sia forte il legame tra la comunità di Strettoia e le sue tradizioni. La festa non è stata solo un momento di divertimento, ma un’occasione di unione e condivisione, che ha riportato vita e colore al cuore del paese.

Il successo di questa edizione – conclude – conferma che la ’Festa del vino’ non è soltanto memoria, ma energia viva, pronta a crescere e a proiettarsi verso il futuro. Per il 2026 ci sono un altro di paio di borgate che potrebbero aggiungersi alle sei attuali". Sacchelli, che ringrazia l’amministrazione comunale per la disponibilità e il patrocinio (tra i presenti c’erano gli assessori Francesca Bresciani, Andrea Cosci e Matteo Marcucci, più il capo gabinetto Gabriele Marchetti), ricorda che ogni borgata ha portato 30 persone, per un totale di 180 figuranti.

Ecco allora le classifiche di questa edizione: per la "Secchia" Case, Piazza, Borgo, Albetreta, Risciolo e Diamante, per la "Ramata" Risciolo, Albetreta, Case, Borgo, Diamante e Piazza, e per la "Corsa del vino con la carriola" Borgo, Risciolo, Case, Albetreta, Piazza e Diamante.