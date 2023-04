Imputati assolti Reato finito in prescrizione

Tutti prosciolti perché i reati sono andati in prescrizione gli imputati accusati dei tafferugli del 16 maggio 2015 al comizio del segretario della Lega Matteo Salvini a Massa in vista delle elezioni amministrative. I 10 imputati (alcuni di Viareggio) erano accusati di lancio pericoloso di oggetti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, alcuni anche di lesioni per il ferimento di poliziotti e carabinieri. Per tali reati è scattata la prescrizione e il pm apuano Emiliano Barbieri ha chiesto il proscioglimento al giudice Valentina Prudente, che lo ha accordato in sentenza dopo una camera di consiglio durata pochi minuti. I disordini furono nei pressi di piazza Garibaldi dove c’era il palco del comizio. Salvini fu contestato da un gruppo di persone, non solo del posto, ma provenienti anche da Viareggio, La Spezia, Lunigiana, Carrara e ci furono incidenti con le forze dell’ordine. Le indagini portarono al rinvio a giudizio di otto uomini e due donne, fra i 28 e i 54 anni.