Imprese femminili in calo. La frenata su cui riflettere

Dopo due anni positivi, nelle provincie di Lucca, Massa Carrara e Pisa calano le “imprese in rosa”. Nel 2023 le aziende a cui fanno capo le donne hanno raggiunto quota 23.866, con un saldo negativo tra iscritte e cessate di 50 unità, pari ad una flessione dello 0,2%. Diminuisce, inoltre, di 842 unità (-1,1%) il numero delle donne che rivestono cariche nelle imprese. Questo, in sintesi, è quanto emerge dall’analisi effettuata dall’Istituto di studi e ricerche e dall’ufficio studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

"I dati – afferma il presidente Valter Tamburini – dimostrano che è necessario un impegno costante nel garantire le migliori condizioni affinché cresca la presenza femminile nelle imprese. In quest’ottica si colloca l’iniziativa che abbiamo in programma per l’8 marzo. Una giornata di riflessione sulle tematiche generali che da il via al progetto “Movie for women’s training”: un percorso di formazione rivolto alle donne".

Nella provincia di Lucca, su 41.802 imprese sono 9.360 quelle femminili, per un’incidenza del 22,4%. Le 573 iscrizioni del 2023 sono in linea con il 2022, ma inferiori al periodo pre-covid, mentre sono aumentate (+57 unità) le cessazioni volontarie che si attestano a quota 585, il valore più elevato dal 2019. Il saldo è pertanto in negativo di 12 unità, dopo un biennio di valori positivi. Il tasso di crescita è quindi sostanzialmente stabile (-0,1%), ma in controtendenza rispetto al +0,5% del 2022. La forma giuridica ditta individuale è risultata prevalente, e un’impresa femminile su quattro è invece una società di capitale la cui dinamica è risultata positiva grazie alla normativa sulle Srl semplificate.

Il commercio, con circa 2.400 imprese, si conferma il settore a maggior presenza femminile, ma anche quello con la maggiore contrazione (-2,7%). Flessione anche nell’agricoltura (-2,7%), stabile l’Industria. Positive le dinamiche dell’accoglienza e ristorazione (+0,8%), dei servizi alle imprese (+4%) e dei servizi alla persona (+1,2%).

Relativamente alle cariche assunte da donne, è significativa la diminuzione di 303 unità per un numero complessivo di cariche al femminile che scende a 29.215 unità. Le imprenditrici under 30, anche a causa di un difficile ricambio generazionale, non trovando molto spazio, sono solo 1.202. Il 4,1% del totale.