Pestato e lasciato svenuto a terra: vittima un imprenditore versiliese

Quercieta, 17 gennaio 2023 – Fu picchiato selvaggiamente. Calci e pugni sul corpo e sul volto, fino a farlo svenire. Tutto per un passaggio a due ragazze, capace di accendere l’ira del contendtente. Ieri prima udienza che vede imputato F.B., 33enne di Prato, accusato di lesioni personali gravi con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi, per aver aggredito un imprenditore 32enne di Querceta.

Il fatto è avvenuto esattamente un anno fa. E’ la sera del 15 gennaio 2023 quando il giovane di Querceta si offre di dare un passaggio ad una ragazza e alla sua amica conosciute a Viareggio e entrambe appartenenti alla compagnia del ragazzo di Prato.

Una sorta di ’affronto’ che quest’ultimo (i due non si erano mai visti prima) non accetta di buon grado, tanto che mentre l’imprenditore fa salire le due in auto, costui gli afferra un braccio e gli dice: "Vuoi fare il fenomeno? E io ti sfondo". Una reazione verbale a cui la vittima non ha dato grosso peso e, accendendo il motore, si è allontanato per riportare le due ragazze a casa a Pietrasanta.

Ma ciò di cui non si era accorto era che il pratese aveva iniziato a seguirlo con la macchina per tutto il percorso fino sotto a casa sua a Querceta. Infatti non appena il 32enne ha infilato la chiave nel portone, è scattata l’aggressione con urla, spintoni, cazzotti in faccia e ai fianchi. Un pestaggio senza freni, con il ragazzo sbattuto più volte sul cofano dell’auto e poi lasciato a terra, privo di sensi.

Provvidenziale è stato il fiuto di una delle due ragazze che, provando a chiamare ripetutamente il cellulare della vittima, si è insospettata del fatto che non rispondesse. E’ così stata allertata l’ambulanza e al pronto soccorso il giovane di Querceta ha riportato un primo referto di 41 giorni per frattura dello zigomo sinistro, trauma cranico con frattura scomposta e frattura di due costole.

Ieri la vicenda è stata raccontata nell’aula di tribunale in occasione dell’udienza preliminare: l’avvocato dell’aggressore ha chiesto la messa alla prova, istanza respinta dato che il referto supera i 41 giorni. Ad aggravare la posizione sono la premeditazione (l’inseguimento in auto) e i futili motivi (i due uomini non si conoscevano e non c’erano mai stati screzi prima di quel giorno). Il giudice ha stabilito il rinvio al 18 marzo.

Francesca Navari