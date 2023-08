Imprenditore investe nei "salti" A gestirli saranno i figli adolescenti

Quest’anno la pineta di Ponente, che da anni offre ai bambini un’alternativa divertente alla spiaggia rovente e all’acqua salata, sarà teatro di un investimento che – i protagonisti ne sono convinti – migliorerà l’esperienza ludica dei più piccoli.

Nonostante i problemi affrontate da chi, con fatica, continua a portare avanti la propria attività in pineta – principalmente furti con scasso e atti vandalici: è di poche settimane fa l’ultimo allarme lanciato da ’Checca’ Poliziani, titolare della Boutque del Cocomero, assalita dai ladri cinque volte in sole due settimane e ’costretta’ a passare le nottate di fronte al proprio impianto di videosorveglianza per la paura dei malintenzionati –, c’è ancora chi non perde la speranza.

A credere nelle potenzialità della Pineta è Michael Caprile, imprenditore di Pontedera che da trent’anni abita a Viareggio assieme alla sua famiglia, e che ha deciso di offrire ai bambini (e non solo) un concetto di salto innovativo e tappeti elastici di nuova generazione. Nello specifico, Caprile ha rilevato la struttura accanto al bar-ristorante "Il Chioscio", a poca distanza dalla Passeggiata, che i proprietari hanno deciso di donare dal momento che non riuscivano più a gestirla.

Perché ha deciso di investire proprio in questa attività?

"Da anni ormai mi occupo di strutture per l’intrattenimento: soprattutto food truck per fiere e luna park. Ora gestisco sette aziende di questo tipo. A darmi la maggiore spinta sono stati però i miei figli, che mossi dal desiderio di ridare un nuova vita ai tappeti elastici della pineta, mi hanno chiesto una mano per un business di cui poi si occuperanno appena maggiorenni".

I ragazzi hanno coraggio.

"Sono molto fiero di questo progetto: ho visto i miei figli Tommaso e Ludovica, di 17 e 14 anni, molto interessati e desiderosi di entrare nel mondo dell’imprenditoria già alla loro giovane età. E io non ho potuto fare a meno di aiutarli".

Quando dovrebbero iniziare i lavori?

"Si sta procedendo proprio ora per lo smontaggio della vecchia struttura e già da settimana prossima, se non addirittura da domani, si inizierà a construire quella nuova. L’inagurazione è dunque vicina".

È preoccupato in alcun modo per il risvolto che potrebbe avere l’attività?

"In realtà sono molto positivo e fiducioso. Credo fermamente che il successo e il fallimento di qualsiasi impresa dipenda dalle capacità di chi la gestisce. Se chi se ne occupa non ha ‘il fiuto per gli affari‘ o non sa cogliere la giusta occasione, inevitabilmente si troverà con un pugno di mosche in mano. La Versilia e in particolar modo Viareggio rimangono quindi nelle mire di chi, con le migliori intenzioni, vuole migliorare una città turistica e meta di molte famiglie, sia italiane che straniere".

M.L.