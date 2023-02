"Impossibile prenotare visite"

Prenotare una visita all’Unità cure primarie (Ucp) è sempre più un’odissea, come segnalano alcuni cittadini dopo aver provato inutilmente a fissare una data telefonando all’ex ospedale “Lucchesi“, dove ha sede il distretto Asl. "Per prendere un appuntamento – spiegano – bisogna fare un numero con una segreteria ’intelligente’, ma solo se funzionasse bene. La voce registrata indica infatti il numero di persone già in lista d’attesa telefonica. Man mano che le persone vengono ascoltate la lista diminuisce e la voce segnala quante sono ancora quelle davanti. Purtroppo, quando tocca il nostro turno, è capitato di restare in attesa mezz’ora, dopo di che cade la linea e si riparte da zero. Alcuni di noi ci hanno riprovato, ma dopo un quarto d’ora in cui la voce diceva ’sei il numero uno’ hanno riattaccato e sono andati al distretto di persona".