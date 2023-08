Importante incarico per il capitano Sorice a Viareggio: storia di una carriera brillante

Alle spalle si lascia un bagaglio d’esperienza maturato in oltre cinque anni di attività in cui ha diretto e coordinato il Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio. Ma soprattutto si lascia alle spalle (ma si porta sicuramente dietro con sè) il ricordo di una città in cui si è integrato a meraviglia e dove sono nate le sue due figlie. Con la fine del mese il capitano Mario Sorice lascia Viareggio città per andare a dirigere la Compagnia Carabinieri di Thiene, nella provincia vicentina. Per lui una promozione molto importante a corollario di una carriera brillante che può regalargli ancora tante soddisfazioni.

Originario di Benevento, Sorice, 37 anni, si è diplomato alla scuola ufficiali dell’Arma. Poi era stato per 8 anni a Roma nel reparto Nucleo Operativo e poi per due anni era stato di stanza a Livorno. Nel 2018 venne chiamato a dirigere il Nucleo operativo di Viareggio e di fatto è stato per 5 anni e 4 mesi il vicecomandante della compagnia di Viareggio. Tante le operazioni (soprattutto antidroga) che ha condotto. Ma forse l’indagine che più lo ha impegnato e dato soddisfazione è stata la rapina dell’orologio di LeClerc, il pilota della Ferrari. Indagini delicate fatte alla vecchia maniera con ore e ore (anche di notte) per esaminare i video delle telecamere e ascoltare le intercettazioni ambientali e telefoniche. Poi alla fine la banda che aveva colpito è stata sgominata.

A Viareggio Sorice lascia un ottimo ricordo e sicuramente tornerà da turista. "Con due figlie piccole nate qui – dice in confidenza – dovrò per forza tornare a Carnevale. Ne sono innamorate".