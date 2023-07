Impianto di Retignano Sì alla manutenzione Lavori per 110mila euro

Via libera da parte del Comune all’intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo dell’impianto sportivo “Ricci e Macchiarini“ di Retignano. I lavori complessivamente avranno un costo di 110mila euro vista l’intenzione dell’amministrazione comunale di mettere mano agli spogliatoi, al locale biglietteria-bar, alla recinzione e agli impianti per poter portare ultimare e rinnovare tutte le parti dell’impianto sportivo in modo da renderlo più fruibile e duraturo nel tempo. Un importante maquillage, pertanto, per la storica struttura composta da un campo da calcio, spogliatoi con doccia e bagni, un ristoro attivo durante le competizioni sportive, una tribuna e una terrazza belvedere. Il tutto immerso in una collocazione paesaggistica che dal Comune definiscono "spettacolare" in quanto, ruotando lo spettatore su se stesso, da ogni luogo di sosta può godere di un paesaggio naturale caratterizzato da paesi incastonati nella lussureggiante vegetazione, uno scorcio del mare e alcune tra le più belle vette delle Apuane.