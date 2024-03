Impennata di abusi edilizi. In due mesi rilevate 23 infrazioni. Numeri triplicati rispetto al 2023

Ventitre infrazioni edilizie tra gennaio e febbraio, a fronte delle 45 rilevate nell’intero 2023. In media, più o meno, il triplo. È preoccupante il report di questo primo scorcio di 2024, sebbene ad incidere siano più lotti legati allo stesso costruttore. A febbraio infatti ci sono stati 15 casi, a fronte degli 8 a gennaio, a causa di una “catena” che fa capo a un lotto di costruzioni risalenti tutte alla stessa epoca e allo stesso soggetto. "A fronte dell’apertura di un procedimento di sanatoria su un immobile – spiega l’assessore all’urbanistica e all’edilizia Ermano Sorbo – la polizia municipale deve estendere le verifiche a tutte le costruzioni che siano vicine a quell’immobile e abbiano caratteri similari".

Fatta questa premessa, Sorbo ricorsa che la procedura della sanatoria consente di regolarizzare le situazioni in cui un immobile si presenta difforme dallo stato progettuale inizialmente autorizzato. "In questo caso – prosegue – è più corretto parlare di difformità, non di abuso. La richiesta di sanatoria, che equivale a un’autodenuncia, viene prodotta all’ufficio edilizia che è tenuto per legge a darne comunicazione alla polizia municipale, a cui spetta il monitoraggio sulle opere edili. È comunque frequente il caso in cui le difformità realizzate al momento della costruzione o nel corso del tempo vengano ’ereditate’ da acquirenti successivi".

L’assessore rivolge infine un consiglio ai cittadini. "Si devono rivolgere a un tecnico qualificato – conclude Sorbo – per gestire la pratica al meglio in collaborazione con l’ente municipale: da parte della nostra amministrazione non c’è infatti alcun tipo di volontà vessatoria, ma solo la necessità di ripristinare le condizioni di conformità alla legge".

d.m.