Impegno, cultura e Memoria. Quelle pagine dense di storie

Dall’importanza della corretta alimentazione, alle nuove opportunità per ridurre lo spreco di cibo. Il valore degli alberi come scudo contro il cambiamento climatico, lo sport come chiave dell’inclusione, la cura del patrimonio di impianti ed immobili pubblici per promuovere la socialità. E dunque la storia di Giacomo Puccini, nell’anno del centenario della morte, il ricordo della Resistenza a ottant’anni dalla Liberazione, con le testimonianze della comunità ebraica perseguitata dalla furia nazi-fascista e la memoria come antidoto all’orrore. Le leggende di casa, e la nostre tradizioni. Sono tanti, emozionanti, i temi proposti dalle scuole della Versilia che hanno dedicato anche due pagine alla storia del giornalismo e ai giornalisti che hanno fatto la storia di questo mestiere.