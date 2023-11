"Impegno concreto dalle istituzioni"

La Conferenza Donne Democratiche della Versilia, in vista della giornata dedicata al contrasto alla violenza di genere, ha lanciato un’iniziativa per sensibilizzare le amministrazioni comunali dei sette comuni della Versilia. In pratica entro la fine dell’anno in ogni comune della Versilia verrà presentato un ordine del giorno che chiede un’azione di contrasto alla violenza di genere, partendo da documenti e iniziative già esistenti, ed adattando l’odg alla situazione e alle possibilità dei singoli comuni. Il primo comune dove l’ordine del giorno è stato presentato è quello di Pietrasanta, a cura dei consiglieri del Pd Irene Tarabella e Nicola Conti. Il gruppo Dem di Viareggio ha presentato una mozione alla Presidente del Consiglio comunale, Paola Gifuni, per impegnare il sindaco e la giunta ad aderire all’accordo territoriale di genere, permettendo quindi alle scuole viareggine di poter partecipare ai progetti previsti dalla legge regionale “ Cittadinanza di genere”. Poi sottoscrivere il “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere” di Anci, ad istituire un apposito bilancio di genere come indicato dal MEF e astanziare una parte delle risorse del bilancio comunale per elaborare azioni di contrasto agli stereotipi di genere ed educazione al rispetto di genere a partire dalle scuole.