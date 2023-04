La croce degli immobili: "Non ci sono locazioni ma bisogna pagare l’Imu, servono incentivi"

Viareggio, 1 aprile 2023 – Il fondo è sfitto, a volte da parecchio tempo, di contratti di locazione neanche l’ombra, ma le tasse sono sempre lì che incombono e vanno pagate entro le scadenze di legge. Per i proprietari di vani commerciali non è un bel periodo neppure a Viareggio e in Versilia, basta guardarsi intorno per fare la conta delle luci spente. Non a caso l’avvocato Bruno Adorni, presidente versiliese dell’Unione piccoli proprietari immobiliari (Uppi), parla senza mezzi termini di "clima di incertezza e diffidenza".

Una possibilie uscita dal tunnel, secondo Adorni, consiste nel dar vita a un circolo virtuoso: il Comune concede agevolazioni abbassando l’aliquota Imu ai proprietari, che possono ridurre i canoni di locazione. "La mia sensazione – dice – è che ci sia uno scetticismo generale relativo ai fondi commerciali per la paura che non venga corrisposto il canone, con l’Imu che va comunque pagata. Una soluzione? L’introduzione della cedolare secca anche per il commerciale: in questo modo ci sarebbe la certezza dell’imposizione fiscale, cioè di quello che ti esce.

All’amministrazione comunale, con cui ci incontreremo a metà aprile, chiederemo invece agevolazioni sull’Imu per chi affitta a nuove attività commerciali, come effetto incentivante. In sintesi: al momento prevale l’incertezza sui pagamenti – conclude – ma essendoci spese fisse da pagare si potrebbe allora abbassare il canone di locazione, anche di soli 50 euro, partendo dalle agevolazioni del Comune. C’è una diffidenza di fondo e per questo servono inventivi per mettere in moto un circolo virtuoso".