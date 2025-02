Immobile per caserma. Il Comune si propone

FORTE DEI MARMIIl Comune presenterà domanda di partecipazione all’avviso di ricerca immobile predisposto dalla Prefettura per allestire il comando dei carabinieri. L’amministrazione comunale infatti va avanti con convinzione nel progetto di ricollocare i militari nella storica sede di via Provinciale, che nel 2022 è stata oggetto di sgombero d’urgenza per problemi di vulnerabilità sismica (con ricerca dei relativi alloggi dei dipendenti). L’amministrazione comunale, in accordo con il comando dell’Arma e con la Prefettura, ha iniziato fin da subito un percorso condiviso per risolvere la situazione mentre il Comando Regionale dell’Arma ha liberato l’immobile spostando le unità operative dislocate sul territorio di Forte dei Marmi alla Caserma di Querceta mantenendo il servizio sul territorio. A distanza di oltre due anni il Comando Regionale dell’Arma ha espresso la necessità di reperire un immobile adeguato per i militari e ha così pubblicato l’avviso: entro il 15 febbraio i proprietari di beni logisticamente adatti dovranno presentare istanza. E l’amministrazione comunale intende riproporre l’immobile di via Provinciale: nellaprimavera scorsa ha già affidato ai tenici la progettazione per la messa in sicurezza e conta pertanto di accelerare i tempi per rendere nuovamente adeguati quegli spazi sulla base delle necessità logistiche operative del reparto così da garantire di nuovo la presenza fisica dei carabinieri in paese.

Fra.Na.