Imbenia, super maratoneta a 80 anni: “Ogni mattina mi alleno. Quando mi fermerò? Finché posso, corro”

Seravezza (Lucca), 21 febbraio 2025 – E’ la nonna dei record. Capace di macinare risultati sportivi come una ragazzina. Imbenia Meles a ottobre compirà 80 anni ed è una forza della natura, con la sua casa di Seravezza letteralmente invasa da coppe e medaglie conquistate da podista in 45 anni di gare e migliaia di chilometri macinati, tra cui la partecipazione ai mondiali a Riccione nel 2002.

Originaria della provincia di Oristano in Sardegna, è arrivata giovanissima in Versilia per fare la baby sitter e qui ha coltivato la passione per la maratona che è diventata stile di vita e motivo di successo visti gli ottimi piazzamenti. Solo recentemente è arrivata 2° al Campionato italiano su strada a ottobre a Caserta; il 19 gennaio 1° posto al campionato regionale campestre a Cesena e domenica scorsa ancora il 1° posto al Campionato italiano individuale e di società di corsa campestre a Colorina, in provincia di Sondrio, per la categoria master 80.

“Ogni mattina mi alleno – racconta la super mezzofondista tesserata all’associazione sportiva Casone Noceto – e da casa mia arrivo fino ad Azzano. A volte faccio 7 oppure 16 chilometri, anche quando piove. E per evitare pericoli a bordo strada mi piazzo tante lucine di sicurezza addosso, sembro davvero un albero di Natale. Ormai avrò fatto più di 200 gare, alcune le ho ripetute ossessivamente, come la Settimana verde, i campionati italiani a tappe a cui ho partecipato ben 8 volte. Un ricordo particolare è per una maratona che feci a Firenze, presi quella competizione davvero alla leggera, senza troppo impegno, e mi ritrovai a sorpresa sul primo gradino del podio. Quando penso di fermarmi? Finché posso, corro. Anzi: penso già che ad aprile c’è l’appuntamento a San Benedetto del Tronto”.