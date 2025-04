Illuminazione a Casoli: "Intervento concordato"

L’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche interviene sulla protesta di una residente di Casoli relativa all’illuminazione allestita dal Comune. "I lavori appena fuori dal borgo di Casoli rappresentano un intervento molto richiesto dai residenti – spiega – che nella sua attuazione si è rivelato più lungo e complesso del previsto. La presenza di roccia nel sottosuolo ha comportato un po’ di ritardo, senza contare qualche magagna burocratica a cui abbiamo dovuto far fronte. L’installazione dei pali è stata più semplice nella parte più lontana da Piazza dell’Aquila, motivo per cui sono stati installati prima degli altri".

"Adesso ci stiamo attrezzando per completare l’intervento e illuminare anche la parte più vicina al centro del borgo – sottolinea Dalle Luche –; il lavoro, quindi, non è ancora terminato. Purtroppo viviamo in un mondo d’impazienza, dove se non è ’tutto e subito’ siamo immediatamente pronti a puntare il dito. Non so chi si sia lamentato dei ’lavori sbagliati’, ma evidentemente non vive molto la comunità paesana: in svariati incontri pubblici, l’amministrazione ha spiegato e descritto più volte come si sarebbe delineato questo intervento tanto richiesto. Anzi, concordammo direttamente con la cittadinanza il tratto da illuminare – rimarca l’assessore – e fu proprio richiesto di arrivare anche nella zona non abitata ma comunque molto frequentata e percorsa. Ma non importa – conclude Dalle Luche –. Rassicuro tutti che anche la prima parte della strada avrà a breve i suoi nuovi pali di illuminazione pubblica".