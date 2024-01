Ilaria Cipriani confermata presidente del Premio Carducci: nuove sfide per valorizzare la poesia Ilaria Cipriani confermata come presidente del Premio Carducci per le edizioni 2024, 2025 e 2026. Nuove novità in arrivo per valorizzare la manifestazione. Rita Camaiora e Pietro Conti coordineranno la sezione scuola nel 2024.