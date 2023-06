Il vostro ricordo La nostra memoria

VIAREGGIO

Sono le 23.49 del 29 giugno 2009. Un treno merci deraglia. Dalla prima cisterna escono 35mila litri di Gpl, entrano nella case lungo i binari. Tre minuti dopo il gas prende fuoco e il fuoco si prende tutto in via Ponchielli. Prende Lorenzo Piagentini, che aveva 2 anni e dormiva nell’auto dove il suo papà lo aveva portato per proteggerlo da qualcosa di incomprensibile. Si prende suo fratello Luca, che era invece era insieme a mamma Stefania Maccioni. Si prende Mario Pucci, che di anni ne aveva 90. Venti vissuti in Brasile, da cui era tornato perché a Viareggio “era nato e qui sperava di morire“. In pace.

La notte del 29 giugno il fuoco si è preso 32 persone, tutte le stagioni della vita. Si prese Ana, che era arrivata dalla Romania e si prendeva cura di Mario come un padre. Il fuoco si prese l’amore appena nato di Federico Batistini e Elena Iacopini; quello profondo, come il respiro di una corsa in moto controvento, di Andrea Falorni e Maria Luisa Carmazzi. Il fuoco si prese Antonio Farnocchia, il panettiere riuscì a soffiare l’ultimo bacio alla compagna affacciata al balcone. Prese Claudio Bonuccelli e Nadia Bernacchi, abbracciati sul divano. Emanuela Milazzo e Mauro Iacopini, che immaginavano di cullare un nipotino. Risparmiò Mario Orsi, che se n’è andato aspettando giustizia. Che avrebbe dato la sua vita in cambio di quella di sua figlia Sara. Per la moglie, Roberta Calzoni. Prese Emanuela Menichetti, che a 21 anni rincorreva il futuro. Il fuoco si prese le sorelle Ilaria e Michela Mazzoni, le loro speranze e la loro malinconia. Si è preso Alessandro Farnocchia, e la gioia di vedere suo figlio diventare padre. Ha preso la sua Maria Galano. Il fuoco si prese Abdellatif e il fratello Nourradine, arrivato proprio quel giorno dal Marocco. Il loro coraggio di lasciare casa per inseguire un’occasione.

Li prese con il cugino Rachid, e le amiche ecuadoregne Elisabeth Silva e Olivia Cruz. Tutti insieme, intorno ad un tavolo a dividersi la cena e la nostalgia. Il fuoco prese, insieme al destino, Rosario Campo che in motorino ha incrociato il disastro. Per caso. Hamza no. Hamza Ayad riuscì a schivare le fiamme. Ma gli corse di nuovo incontro, per tentare di salvare la sorella Iman. Lui aveva 17 anni, lei 3. Il fuoco si è preso anche mamma Aziza e papà Mohamed. Di fronte a tutto quel dolore il cuore di Angela Monelli si è spezzato; quella notte è morta di paura.

Martina Del Chicca