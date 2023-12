Il volto di Puccini. Tributo artistico vicino alla Villa

VIAREGGIO

Le opere di street art di Iacopo Francesco Piccolo (nella foto) decorano la città. Iacopo Francesco Piccolo, pittore nato a Pietrasanta, vive a Milano e mantiene con la terra di origine un legame che si rinnova con questi interventi artistici. La prima opera si intitola “Settembre“ è in piazza della Repubblica. “ E’una opera Ispirata dalla poesia Pastori di D’Annunzio- spiega- i cui versi parlano del ritorno alla nostalgia, al cambiamento ciclico, alle abitudini stagionali. Ho disegnato un piccolo angelo che in groppa a un centauro lo guida mentre suona un piffero. Sullo sfondo una grande luna e un cielo stellato”. La seconda opera si intitola ‘The Power Of Love’ si trova di fianco al Bagno Pinocchio. “È l’inizio dell’estate, quando si crede a ogni età che il potere dell’amore possa sconfiggere la razionalità e il passare del tempo”, dice Iacopo Piccolo.

La terza opera è un omaggio al maestro Giacomo Puccini e si trova davanti a Villa Puccini. “In famiglia siamo appassionati di Puccini”, sottolinea l’artista, 51 anni, nato nella Piccola Atene

“La mia passione è sempre stata la pittura e il disegno, amore passatomi da mio nonno materno, estroverso pittore viareggino, e da mia madre, molto abile nel disegno. Abito a Milano, dove lavoro e vivo con la mia famiglia. Le città che amo sono appunto Milano e Viareggio, perchè metà della mia famiglia toscana è originaria di Viareggio", si racconta così il pittore che da una ventina d’anni partecipa a esposizioni collettive d’arte contemporanea in giro per la penisola.