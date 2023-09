Il virtuosismo dell’oboe e pianoforte Sul palco gli artisti Ciacci e Poiatti

Concerto per oboe e pianoforte con Diego Dini Ciacci, considerato uno dei migliori oboisti italiani presente sulla scena musicale attuale: stasera alle 21.15 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli. Dini Ciacci si esibisce accompagnato al pianoforte da Daniela Poiatti, una giovane, sofisticata concertista, che vanta il primo posto in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Propongono musiche di Beethoven, Fauré, Saint Saens, Hindemith e Poulenc. Dini Ciacci si esibisce con le più importanti orchestre e nei maggiori Festival mondiali, collaborando con musicisti della levatura di V.Mendelsshon, M.Campanella, E.Bour e H.Holliger, E.Pahud. Ha eseguito brani in prima mondiale o nazionale di compositori quali A.Schnittke, P.Maxwell Davies, W.Lutoslawsky, F.Donatoni, L.Francesconi. E’ stato per sei anni primo oboe della Società italiana di musica da camera.