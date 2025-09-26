Il video choc di Monaco è già "virale"

Un video silenzioso, decisamente choc. Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista ‘Casa Riformista’ a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani, lancia una campagna elettorale decisamente sussurrata, anzi, silenziosa e originalissima che è già diventata viralissima sui social. Un video con immagini della Versilia senza alcun suono o commento: la spiaggia, le colline, il pontile e i borghi dell’entroterra ripresi dall’alto in una carrellata che lascia quasi col fiato sospeso. Poi Monaco entra sulla scena strappandosi un cerotto dalla bocca e spiegando il perchè di tale strategia di comunicazione. Priva di suoni ma assordante nei contenuti. "Da 25 anni _ illustra Davide Monaco _ la Versilia non ha più voce in consiglio regionale nella politica che conta. Un silenzio che pesa, una mancanza che si sente. Io sono civico, indipendente, non porto bandiere o casacche e voglio riportare la voce dei nostri territori in Regione perchè solo in questo modo potremo tornare ad avere più attenzione. Credo che adesso sia fondamentale pensare ad un ulteriore sviluppo della Versilia e ciò è possibile solo portando le istanze agli enti sovraordinati, intercettando quelle risorse che

per troppo tempo sono state intercettate altrove"