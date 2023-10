Il video che fa discutere. Un dirigente di club locali tra le fonti di Corona

Mentre lo scandalo del calcioscommesse sta scuotendo il mondo del calcio ad alti livelli, continuano ad uscire video sul sito web Dillinger News dove Fabrizio Corona ormai quotidianamente in questo periodo pubblica estratti e confessioni di presunti puntatori, con annesse storie vere o presunte vere e racconti di varie sue fonti. Proprio uno degli ultimi contenuti (subito diventato virale sulla rete) mostra Corona in videochiamata con un ex direttore sportivo di diverse squadre calcistiche versiliesi dei dilettanti. Il personaggio in questione racconta una sua versione di fatti di cui sostiene di essere stato testimone diretto al Casinò di Montecarlo nel 2020 durante il periodo del Covid. L’informatore, che in video si vede chiaramente senza oscuramenti di volto o voce, dichiara di aver visto puntare tantissimi soldi ad un tavolo del Casinò ad un noto allenatore della nostra Serie A (mandando in videochiamata pure una foto dello stesso mentre sistema le sue fiches sul tavolo verde della roulette) che nel frattempo, sempre a suo dire (dell’ex ds di club della Versilia), scommetteva sulla Serie B di quel periodo.

Corona ha reso pubblica questa sua conversazione telefonica in videochiamata ed ha fatto clamore, sì, ma fino ad un certo punto dato che comunque non c’è niente di illegale nel giocare al Casinò e che per altro nel periodo a cui risalirebbe questa “storia“ raccontata l’allenatore in questione non era in carica su nessuna panchina. Dunque non esistono accuse concrete ma soltanto insinuazioni rivelate (e comunque tutte da verificare) con l’obiettivo di accaparrarsi qualche like, un po’ di notorietà in più e suscitare clamore mediatico cavalcando l’onda lunga del momento... dove però si corre il rischio di fare errata confusione tra “vizi“ legittimi delle persone con la passione per il gioco e cose invece che non si possono fare perché altrimenti si agisce al di fuori della legge.

L’ex dirigente di alcune squadre calcistiche della Versilia, contattato dal nostro giornale, adesso preferisce non parlare dell’accaduto senza esporsi ulteriormente. Anche se nel frattempo ha chiesto a Fabrizio Corona di togliere dai social il girato della videochiamata che lo ha visto protagonista. Video nel quale anche nel post scritto dallo stesso Dillinger News viene riportato questo commento nel “giudicare“ la vicenda: "niente di illecito, ma moralmente…".

Simone Ferro