Il vice premier Tajani: "Alberto è tra i migliori sindaci di FI in Italia"

"Giovannetti è tra i migliori sindaci che Forza Italia può schierare in Italia, grazie anche alla buona scuola di Mallegni". Le parole pronunciate ieri al Caffè Milano di Focette dal vice premier e ministro degli esteri, nonché coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani in un batter d’occhio scatenano l’applauso dei numerosi presenti accorsi per una delle tappe del tour di Tajani in Toscana in vista delle amministrative del 14-15 maggio. Di fronte al gotha del popolo azzurro, dal coordinatore regionale Marco Stella al vice Roberto Berardi, da quello provinciale Maurizio Marchetti al comunale Simone Tartarini, il vice premier ha elogiato l’operato del sindaco uscente. "Giovannetti ha lavorato bene e in maniera concreta – ha detto Tajani – continuando un lavoro a lungo termine, avviato dai tre mandati di Massimo Mallegni, con una strategia di crescita di una città che deve avere un ruolo in Versilia e in provincia di Lucca oltre che diventare fiore all’occhiello per la Toscana per le sue bellezze paesaggistiche e per essersi ritagliata il meritato spazio di polo culturale. La Versiliana è da sempre un momento di incontro politico e culturale di livello nazionale. La cultura si fa anche con le gallerie d’arte e attraendo un turismo di qualità e di livello". Sulla spaccatura FI-FdI Tajani ha garantito che si tratta di scaramucce che riguardano solo il 10% delle prossime amministrative: "Siamo uniti praticamente ovunque. Dove incece c’è qualche problema siamo al lavoro per ricucire i rapporti, coerenti con gli impegni presi con gli elettori e le amministrazioni comunali".

Tajani ha concluso il suo intervento con un cenno alle polemiche sul 25 Aprile: "La Liberazione è stata conquistata da tutti, senza appartenenza politica, da Salvo d’Acquisto agli altri eroi che sono patrimonio dell’Italia intera. Dobbiamo festeggiarla sentendoci orgogliosi di essere italiani".

d.m.