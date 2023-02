Il viale Apua è malato Marcio un tiglio su tre

Un tiglio su tre è malato. È la fotografia del viale Apua alla luce delle analisi effettuate dai tecnici su 110 esemplari lato Viareggio, di cui 42 a forte rischio cedimento. Ecco spiegata la necessità di abbatterli: al loro posto arriveranno 50 piante, di 5-6 anni d’età, a forma non più di “candelabro“ ma di “picche“ per favorirne lo sviluppo. Sono stati il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci ad illustrare in municipio il progetto di rigenerazione del viale in replica alle accuse del capogruppo Lorenzo Borzonasca (“Insieme“). "L’unica alternativa – spiegano – era chiudere il viale ad auto e pedoni. Altro che estetica o risparmi: qui la parola da dire è una sola, sicurezza. Una situazione con cui, prima o poi, chi amministrerà Pietrasanta dovrà fare conti. In Francia la rinaturalizzazione di un viale viene programmata a cadenza trentennale perché gli alberi, come le persone, hanno un ciclo vitale. Oggi ci prendiamo la responsabilità di ridurre il rischio più imminente per l’incolumità delle persone, iniziando a sostituire 42 piante compromesse, ma lasciamo anche un avviso per chi ci sarà dopo". A fine marzo il Comune illustrerà il progetto a Castiglioncello, alla presenza di Cnr, agronomi e paesaggisti, con replica al Sant’Agostino.