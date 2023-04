Il Viale a Mare si rifà il look In tempo per il Giro d’Italia

di Daniele Mannocchi

La prestigiosa vetrina del Giro d’Italia, in arrivo il 16 maggio a Viareggio dove si concluderà la decima tappa, merita il vestito di gala. Per questo, il Comune sta allestendo decorazioni floreali a tema, e l’assessore Rodolfo Salemi ha annunciato che di fronte a piazza Mazzini saranno sistemati due superyacht per strizzare l’occhio a favore delle telecamere nazionali. Ma non finisce qui: per l’occasione, sarà risistemato il viale Carducci nel tratto tra piazza Mazzini e piazza Maria Luisa.

"Rifaremo tutta la strada – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci –: l’incarico è già stato affidato a MoVer. I lavori partiranno martedì e porteranno all’asfaltatura completa del segmento di strada, carreggiata e stalli. L’intervento era programmato da tempo: quel tratto di strada ha bisogno di manutenzione. Abbiamo pensato di prendere al balzo l’opportunità offerta dal passaggio del Giro d’Italia per far trovare la città pronta e accogliente. Senza contare che poi, questo intervento, ce lo ritroveremo già fatto per la stagione estiva, con ripercussioni positive in chiave turistica".

L’operazione è stata finanziata dal Comune con 400mila euro e i lavori, salvo intoppi, dovrebbo durare una quindicina di giorni: verosimilmente, dunque, entro fine aprile la strada sarà rimessa a nuovo. "Chiaramente, andremo avanti per tratti – sottolinea Pierucci – per ridurre al minimo i disagi".

Nel frattempo, vanno avanti le diverse operazioni avviate in parallelo per la "stagione dei cantieri" – Pierucci dixit – che si aprirà attorno alla metà dell’anno con interventi pesanti tra stadio, via Mazzini e sottopasso di via San Francesco. Proprio per quest’ultimo progetto, due giorni fa è è stata pubblicata la manifestazione d’interesse. L’intervento rivoluzionerà il rapporto tra centro e periferie grazie alla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale. "È un’operazione da circa sei milioni e mezzo complessivi – spiega ancora Pierucci –; quattro milioni erano stati affidati nel 2009 dopo la distruzione della passerella di via Garibaldi: risorse che abbiamo dovuto ricostituire dopo il dissesto. E gli altri due milioni e mezzo li mettiamo come Comune. Abbiamo già in tasca gli accordi con Ferrovie dello Stato e con la Soprintendenza. Adesso si tratta di aspettare i tempi tecnici: dopo il 24 aprile saranno individuati i soggetti che potranno presentare l’offerta, per l’aggiudicazione si andrà a cavallo tra giugno e luglio, dopodiché si aprirà il cantiere. I tempi? Salvo intoppi, i lavori dureranno circa 18 mesi".