Il viaggio in America raccontato in un libro

In viaggio con la famiglia. Un viaggio in America con due piccole viaggiatrici, una di otto mesi e l’altra di tre anni. Il viaggio è diventato libro e strumento turistico per chi ama scoprire il mondo grazie a Serena Puosi (in foto) autrice di “Stati Uniti on the road con bimbe a bordo“. Il libro viene presentato oggi alle 17 al Centro Antares. La presentazione è a ingresso libero e aperta anche chi non frequenta il centro. A chi verrebbe in mente di attraversare quattro stati americani del sud -ovest percorrendo oltre 4000 chilometri in auto? Serena Puosi lo ha fatto e lo racconta nel suo libro, diario di un viaggio che ha come filo conduttore una sola certezza: meravigliarsi ripetutamente davanti alle bellezze di California, Nevada, Utah e Arizona.