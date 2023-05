Il viaggio del "Germoglio" Inaugurato il nuovo furgone che corre contro la povertà

di Martina Del Chicca

Mettendo in fila tutti i chilometri macinati dal vecchio furgone del “Germoglio“ – per raccogliere il cibo tra negozi e i supermercati e poi donarlo alle persone in difficoltà – "forse arriveremmo sulla luna". "Era in pista dal 2004 – ricorda Sirio Orselli, presidente dell’associazione umanitaria –. Ci ha accompagnato da sempre. Da quando abbiamo cominciato a coltivare questo progetto sociale", che in 19 anni ha riempito migliaia di dispense rimaste vuote per la crisi, personale o economica, attraversata dalle fasce deboli della comunità. E che ancora, ogni mese, sostiene quasi 300 famiglie a Viareggio.

Adesso quel vecchio mezzo, che tra consumi e riparazioni erodeva ormai fin troppe risorse, è stato rottamato. E grazie al sostegno di tanti cittadini e alla spinta fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è arrivato finalmente un nuovo furgone. "Con il quale – assicura Orselli – continueremo il nostro viaggio". Su e giù per le strade della Versilia, a raccogliere tutti i generi alimentari donati durante le raccolte e quelli dei supermercati, che rischierebbero invece di finire sprecati, per piccoli difetti o perché vicini a scadenza. Per poi donarli a chi ne ha bisogno.

Con la benedizione del giovane Don Samuele Del Dotto, oggi parroco a Marlia e da ragazzo volontario attivo nelle raccolte, ieri il nuovo mezzo è stato inaugurato durante una cerimonia organizzata nel piazzale del circolo “Il Fienile“. "Questo furgone per noi è importante – ha spiegato Orselli – perché ci consentirà di proseguire e incrementare la nostra opera. Di ritirare materiale fresco, di conservarlo nel miglior modo possibile. E di rispondere quindi alle richieste di aiuto che, purtroppo, sono sempre di più".

Al taglio del nastro era presente anche l’assessora al Welfare Sara Grilli, che ha rimarcato quanto fondamentale sia il compito del “Germoglio“ nel sistema di assistenza sociale e nella rete di solidarietà. "Per l’amministrazione – ha detto Grilli – sarà un privilegio vedere lo stemma del Comune viaggiare a bordo di questo furgone. E siamo a lavoro per rendere la sinergia tra l’Ente e l’associazione ancora più forte". A fianco di Orselli, e dei volontari, anche la Croce Verde, rappresentata ieri da Stella Del Carlo, responsabile del settore sociale e ultima presidente della circoscrizione Viareggio Nuova che ha visto nascere, proprio tra i suoi confini, l’esperienza del “Germoglio“: "Una realtà solida, ben organizzata a cui la Croce Verde – ha aggiunto – si stringe grazie alla disponibilità dei suoi volontari pronti a sostenerla".

Perché se è vero che il furgone è importante per far camminare l’associazione, indispensabile è la benzina dell’altruismo. Offerta da chi mette a disposizione il proprio tempo per gli altri. "Il servizio offerto dall’associazione il Germoglio – ha concluso Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Carilu – è encomiabile. Non solo perché di supporto contro la povertà, ma anche perché contribuisce ad abbattere lo spreco alimentare che ha raggiunto livelli altissimi: un terzo del cibo prodotto finisce nell’immondizia. Per questo abbiamo voluto contribuire per permettere a questa realtà di proseguire la sua strada".

Fino alla luna, e oltre.