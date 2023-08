Il vertice con il ministro Matteo Salvini promette: "I fondi Pnrr arriveranno e faremo strade e ferrovia"

di Tommaso Strambi

Camicia di lino blu, rigorosamente fuori dai pantaloni (blu anch’essi), il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini arriva in sella ad una bicicletta con cestino in vimini davanti, dove ha riposto la cartellina con i fogli per gli appunti.

Ore dieci del mattino, antivigilia del Ponte di Ferragosto. Prima di concedersi una breve pausa al mare della Versilia, più glamour e sicuramente più riservato di quello di Milano Marittima, il ministro Salvini ha accolto l’invito del sindaco del Forte, Bruno Murzi, e del presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini, di un incontro istituzionale per parlare dei temi più cari al territorio: dal potenziamento della linea Firenze-Lucca (da cui Viareggio e la Versilia trarrebbero importanti benefici) a quelli dei fondi legati ai progetti del Pnrr, passando per l’iter della legge (ri)elezione delle Province. Un incontro, a porte chiuse, che doveva restare riservato e che, forse, qualche esponente politico rimasto senza invito ha comunque divulgato anzitempo. Ma in politica i segreti non si discostano, più di tanto, da quelli di Pulcinella. Anzi. Ne sono essi stessi parte.

Così, all’uscita dal Palazzo Comunale, i sindaci della Versilia (di area centrodestra ma anche quelli di centrosinistra, a cominciare da Maurizio Verona di Stazzema) e anche quello di Lucca (Mario Pardini) si mettono in posa sulla scalinata con il vicepremier e leader della Lega una foto ricordo. Mentre dal Ministero gli addetti stampa si affrettano a dettare alle agenzie un breve resoconto. Primo compito è rassicurare tutti sul Pnrr. "L’obiettivo è finanziare tutto quello che è stato messo a progetto, dipende da altri ministri, dal ministro Fitto, ma mi faccio portavoce dei sindaci e dei presidenti di Lucca e Massa Carrara perché i progetti vadano avanti. Per quello che è di mia competenza ho raccolto segnalazioni", fa sapere Matteo Salvini. Per, poi, aggiungere subito dopo. "C’è il sindaco di Stazzema che mi ha detto che aspettano due chilometri di strada da 50 anni per unire delle frazioni. Vediamo se noi al governo in quattro anni riusciremo a recuperare i 50 anni passati". E lo stesso promette per i grandi progetti attesi da tempo (troppo) sia in Lucchesia che in Versilia. "Per quello che è la mia diretta competenza – spiega Salvini –, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ci sono già progetti su cui stiamo lavorando, in questi primi mesi di Governo, come la tangenziale di Lucca", ma, ha aggiunto, "c’è il tema del rapporto con Anas che voglio che migliori, e i sindaci mi manderanno una lettera e poi parlerò con Anas", e "c’è il tema delle ferrovie. Stiamo facendo un enorme lavoro, c’è il passante di Firenze, ma bisogna arrivare più velocemente rapidamente sulla costa e anche su questo i sindaci mi hanno dato indicazioni e ne parlerò con Rfi".

"Speriam bene", commenta uno dei sindaci di centrodestra raggiungendo l’auto per far rientro nel suo Comune. Mentre un suo collega, davanti all’insistenza del cronista che chiede più particolari sull’incontro, si lascia scappare "faremo, progetteremo, verificheremo, come fosse antani". A sintetizzare che c’è poco da aspettarsi. "In fondo siamo già in campagna elettorale per le europee", sottolinea prima di salire a sua volta in sella alla propria bicicletta.

E, in effetti, di elezioni nel faccia a faccia con i sindaci, Matteo Salvini ne ha parlato davvero. Ma di quelle per ritornare a far scegliere ai cittadini i presidenti e i consiglieri provinciali. Quelli sforbiciati (a metà) dalla riforma introdotta dal premier fiorentino Matteo Renzi (per altro, anche lui, dato in arrivo, in queste ore in Versilia, dopo un breve soggiorno da scalatore sulle montagne delle Dolomiti). "Mi chiedono di reintrodurre le Province – puntualizza il vice premier – . Io da segretario della Lega ne sono straconvinto. Le Province servono per scuole e strade ed è una battaglia che spero di portare al successo. Bisogna tornare all’elezione diretta, con le competenze, la scelta diretta dei cittadini e i soldi perché altrimenti strade provinciali e scuole superiori, che devono essere gestite dalle Province, senza soldi e senza personale non hanno manutenzione".

Parole che per qualcuno suonano come miele alle proprie orecchie. E c’è chi si sfrega le mani pensando di fare il colpaccio, facendo più di uno sgambetto a qualche avversario. Chissà con quali risultati. Alla fine, nonostante la veste istituzionale, si avverte che per più di uno l’incontro in realtà è per misurarsi in vista delle urne. Ma la prudenza, come insegna Manzoni, non è mai troppa. E mentre il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, affida ad una nota la propria presenza all’incontro con il vicepremier ("ringrazio Matteo Salvini per la pronta disponibilità e la cura che sta mettendo nel prendere in considerazione le sollecitazioni che vengono dai nostri territori"). Un sindaco navigato, nello stringere la mano al ministro delle infrastrutture, commenta sibillino: "forse mente, ma a chi?". Ah, saperlo direbbe il principe del gossip internettiano italiano, Roberto D’Agostino. Eh, già. Ma forse basterebbe sbirciare la lista degli inviti ufficiali all’incontro di ieri mattina per capirlo. Cercate l’intruso e non ci andrete molto lontano.