Il Twiga a fianco di chi è in difficoltà Cena e maxi assegno per i disabili

di Daniele Masseglia

Per una sera niente vip o celebrità da social e da cartolina. Anche il Twiga si mette una mano sul cuore e dà il proprio contributo a chi è meno fortunato. Il locale di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, compagno del ministro del turismo Daniela Santanchè, lo farà con una cena-spettacolo offerta a 220 ragazzi disabili e ai loro accompagnatori, più un assegno da 10mila euro erogato alla Consulta del volontariato, composta da oltre 60 associazioni di cui 13 impegnate nel campo della disabilità. La data è quella del 15 settembre, per un evento promosso in collaborazione con la stessa Consulta e patrocinato dal Comune.

Già sicura la presenza del sindaco Alberto Giovannetti , il capo gabinetto Gabriele Marchetti, gli assessori Andrea Cosci (associazionismo) e Tatiana Gliori (sociale), oltre alla Santanchè e le principali autorità della Provincia. La serata, dal titolo “Twiga insieme a te“, sarà condotta da Federico Conti e arricchita dalla presenza dello showman Umberto Smaila, il quale siederà ai tavoli insieme ai ragazzi “speciali“ e canterà tutta la sera. "Apriamo le porte – spiega Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena – a chi in genere non ha la possibilità di frequentare normalmente la nostra struttura. L’obiettivo è condividere gioia e serenità, senza nessuna pretesa di risolvere certe problematiche, ma con il desiderio di fare la nostra parte. La Consulta è una meravigliosa rete di associazioni verso cui nutriamo stima e ammirazione, per questo è nata l’idea di sensibilizzare sulle loro attività". L’evento, che durerà dalle 18 alle 22,30, prevede anche la consegna di una pergamena del Comune alle associazioni presenti, ossia Unione lotta distrofia muscolare (Uildm), Unione italiana ciechi e ipovedenti, Unitalsi, Semplicemente genitori, Autismo Apuania, Gruppo per servire, Briccole special, Aipd e Fondazione ti amo, Abc, Per te donna, Aipd, K-Antares e Wheelchair hockey Versilia.

"Siamo tra i comuni col più alto numero di associazioni – ha aggiunto Giovannetti – e questo significa che la Consulta funziona e lavora in maniera eccellente. Vogliamo smuovere la coscienza di ci non conosce la realtà quotidiana di tante famiglie del territorio. Quello del Twiga è un messaggio forte: sarà una data da ricordare, la prima di una lunga collaborazione". Col plauso anche di Cosci e di Andrea Galeotti, presidente della Consulta, i quali hanno sottolineato l’importanza del gesto di un un’impresa, tra l’altro famosa a livello nazionale, spiegando come di questi tempi non sia affatto un’iniziativa scontata.