"Il turismo prima azienda" Il ministro punta al rilancio

"Vorrei che il turismo fosse la prima aienda della nostra nazione". Il ministro Daniela Santanchè ieri sera era l’atteso ospite degli "Incontri del Principe" al Grand Hotel Principe di Piemonte, accolta da un cordone di forze dell’ordine, mentre di là dalla strada si è consumata la protesta di una dozzina di manifestanti, tra striscioni (“Antifascisti ieri.Antifasdisti oggi.Contro ogni ritorno“ e “I soldi destinti alla spesa militare usiamoli per nuove case popolari“), interventi al microfono e lo soprimento dell’opera di Federico Andreuccetti raffigurante una ghigliottina. "Vorrei che i dati sul turismo "fossero laici – ha detto il ministro Santanchè al conduttore Stefano Zurlo – Ci sono i gufi, che vedono tutto nero. Noi a oggi possiamo essere molto soddisfatti della stagione turistica, lo dicono i dati dell’osservatorio, anche agosto sta andando bene. Se vediamo le prenotazioni online siamo davanti a Spagna e Germania, siamo la seconda nazione dopo la Grecia. Forse noi italiani che ci crediamo poco, non abbiamo quell’orgoglio, quell’appartenenza che invece hanno i francesi, a noi italiani spesso sembra che la nazione vicina abbia l’erba più verde. L’appello che faccio è: ma crediamoci in questa nazione, impariamo a parlare bene di noi, dell’Italia". Per Santanchè "gli italiani oggi sono troppo rancorosi" e, come una sorta di Robin Hood al femminile, ha dichiarato il proprio impegno "a non far piangere i ricchi ma far star bene i poveri". "Oggi in vacanza si vogliono vivere esperienze – ha concluso – e noi abbiamo tutte le potenzialità per fare turismo 12 mesi l’anno. Le ferie di agosto ormai sono un modo obsoleto di vedere le dinamiche degli spostamenti"

Francesca Navari