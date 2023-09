Il turismo oltre il mare: "Chi dice che c’è un calo crea un danno economico. Allontana i tour operator"

I bilanci si fanno alla fine, con i conti in mano. È anche vero, però, che pure gli indicatori parziali – pur essendo, appunto, solo parziali – aiutano a misurare la temperatura. Vale anche nel turismo: e a Viareggio, per l’estate 2023, una serie di dati lasciano ben sperare.

Assessore Meciani, l’estate è finita. Che stagione è stata?

"La stagione è partita in modo complicato per il meteo che abbiamo avuto da maggio a metà giugno. È stato difficile lavorare da un punto di vista turistico. Una volta sistemato il meteo, è scoppiata l’estate. Abbiamo ricominciato ad avere flussi turistici che si muovevano con solidità, sostenuti soprattutto dagli stranieri. Mentre gli italiani hanno ricominciato ad andare all’estero e ne abbiamo contati un po’ meno. Ad agosto, invece, c’è stato un bel recupero rispetto al 2022: l’anno scorso, il 17 agosto ci fu un evento atmosferico importante e il meteo ruppe senza più riprendersi. Quest’anno, invece, dalla seconda metà di agosto a tutto settembre abbiamo consolidato dei numeri che ci permettono di portare il bilancio sostanzialmente in pareggio rispetto al 2022. Con la coda dell’estate, se il meteo resisterà anche a ottobre, ci toglieremo delle soddisfazioni".

Da tante voci, tuttavia, arrivano opinioni un po’ freddine sulla stagione. Dove sta la verità?

"È vero, in tanti parlano delle presenze. Ma il turismo non si può valutare con le sensazioni del cugino o del verduraio. Servono elementi oggettivi, uguali di anno in anno. E noi, questi elementi, siamo andati a vederli: numeri, nero su bianco, che ci hanno dato delle belle sorprese. L’imposta di soggiorno al 30 giugno è rimasta stabile rispetto al ‘22, nonostante il meteo. Un altro dato sensibile è quello dei rifiuti: più persone ci sono, più se ne raccolgono. I dati di giugno e luglio su differenziata e indifferenziata ci dicono che abbiamo raccolto più rifiuti dell’anno scorso. Lo stesso vale per l’incasso dei parcheggi".

Il clou della stagione però è ad agosto…

"Ripeto: l’anno scorso il meteo si è guastato a metà agosto. Quest’anno invece è stato spettacolare e continua ad andar bene. Questo ci fa ragionevolmente pensare che i dati che riceveremo sui flussi di agosto e settembre saranno migliori del 2022. E poi c’è un altro elemento da tener presente".

Quale?

"Agosto e settembre sono i mesi in cui si siglano gli accordi con i tour operator per l’anno prossimo. Dire che in città sono mancate le presenze basandosi sulle sensazioni crea un danno a tutti, perché i tour operator abbassano i prezzi delle offerte sul prossimo anno. È una semplice legge economica. Chi parla per sentito dire fa brutte figure ed espone l’intero turismo a potenziali danni".

Per il futuro a breve termine, invece, si inizia già a pensare al Natale?

"Non solo. Da sempre, rispetto al turismo, l’obiettivo della nostra amministrazione è la destagionalizzazione dell’offerta. Per incentivare il periodo più prossimo alla bella stagione, abbiamo deciso di autorizzare l’apertura degli stabilimenti fino al 5 novembre, ed è la prima volta che succede a Viareggio, e di prorogare la presenza della ruota panoramica al 30 ottobre. E soprattutto, abbiamo organizzato un calendario di eventi che ci porteranno a quella che chiamiamo la ‘Stagione del Natale’. A ottobre, il 7 e l’8 avremo un evento dedicato a sport e cabaret in piazza Maria Luisa; a metà novembre torna per il terzo anno il Festival del Fuoristrada, con le sue 30mila presenze; e poi il 28-29 avviamo una partnership con il Lucca Comics con l’allestimento di un padiglione in piazza Mazzini".

Poi arriva il Natale, un altro momento clou per la città.

"Abbiamo deciso di organizzare in piazza d’Azeglio il Villaggio di Babbo Natale da metà novembre a dopo Befana. Poi partiremo con l’illuminazione della città e l’albero in piazza Mazzini a cura di Farmaè, mentre davanti al Margherita torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il 31 dicembre ci sarà la festa in piazza Mazzini e il primo dell’anno il concertone. Tutto questo accompagnato da opere d’arte, installazioni, eventi sportivi e mostre alla Gamc. In questo modo, daremo un’immagine della città che possa sostenere la domanda di sani weekend fuori porta da passare a Viareggio. Con questa serie di iniziative, quando faremo i conti definitivi alla fine dell’anno, siamo sicuri che avremo dei riscontri positivi".