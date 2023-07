Il turismo e lo zucchero oltre la mela

Tommaso Strambi

È proprio vero ci sono degli scatti che raccontano molto di più di mille parole. E quello che l’occhio attento e arguto del nostro Aldo Umicini ha realizzato ieri in piazza Mazzini, lato mare, ne è un’ulteriore conferma. Quella donna che addenta la mela mentre, con un’amica, controlla la cartina della città è l’emblema del turismo che in questi giorni invade Viareggio. Un turismo mordi e fuggi, appunto. Centinaia di persone che, scesi dagli autobus o dal treno si riversano in Passeggiata o nell’area pedonale. Smartphone in mano per scattare qualche immagine.