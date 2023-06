Il trenino dei desideri Dal camping al mare "Un elogio alla lentezza per respirare la vacanza"

“Lilliput“, come il paese immaginario dove naufragò Gulliver durante il suo viaggio. Così si chiama il trenino che da sabato scorso, e per tutta l’estate, accompagnerà gli ospiti del camping dei Tigli fino alla spiaggia di Torre del Lago, in un piccolo viaggio da fiaba all’ombra del parco, che accarezza il viale, e arriva fino al mare. Un’iniziativa che la famiglia Pistoia, titolare del camping sull’omonimo viale, ha adottato per "offrire un servizio gratuito ai clienti, per contribuire ad alleggerire il traffico sulla Marina e creare un’occasione si svago e anche di socializzazione".

Dalla “stazione“ all’ingresso del camping dei Tigli il trenino parte tutti i giorni ad ogni ora; e così, ad ogni ora, dalla Marina è previsto un viaggio per il rientro. “Lilliput“, con i suoi due vagoni, percorre il tragitto lentamente, senza affanno. E proprio questa lentezza, che spezza la frenesia del quotidiano, concede ai bagnanti tutto il tempo per respirare la vacanza, dialogare, quindi conoscersi. E ai bambini anche di sognare. "Per l’idea – spiega Nicodemo Pistoia, ex assessore e titolare del camping dei Tigli – ci siamo ispirati al camping Italia", che con il Club del Sole gestisce venti villaggi in tutta Italia e già dallo scorso anno ha introdotto questo particolare servizio come soluzione di trasporto per i suoi clienti.

"Da anni, proprio per agevolare i clienti, in particolare le famiglie e gli anziani, noi avevamo uno shuttle per la spiaggia. Ma il trenino – prosegue Pistoia – è tutta un’altra cosa, ha tutta un’altra magia. Nei dieci minuti di tragitto verso il mare c’è il tempo per conoscere i compagni di viaggio, e per stringere rapporti che poi, vivendo all’interno dello stesso campeggio, possono trasformarsi in amicizie. Sabato il servizio ha debutto, "ed ha già riscosso un bel successo, soprattutto tra i bambini che lo vivono come un gioco. Un sogno". Ed è questo, secondo Pistoia, che dovrebbero fare gli imprenditori dell’accoglienza. "Trasformare la vacanza in un bel sogno, far dimenticare il traffico, i problemi di parcheggio, tutte le noie che viviamo nella vita di sempre". E il trenino Lilliput va incontro proprio a questi desideri...

Martina Del Chicca