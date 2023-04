Il tour di Borzonasca Tappa a Pontaranci

Il tour sul territorio da parte del candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, che alle elezioni del 14-15 maggio sarà sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologista e Insieme per Pietrasanta, oggi farà tappa al quartiere Accademia e a Pontaranci. L’incontro è stato fissato alle 18 al parchetto dell’Accademia per illustrare il programma elettorale ai residenti, ascoltare la voce dei cittadini e raccogliere eventuali proposte e suggerimenti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Borzonasca via Whatsapp al 346-3761566.